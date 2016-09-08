Ahmet Hakan: Davutoğlu'nun özel kalem müdürü itirafçı olmuş

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Özel Kalemi Gürcan Balık'ın 'itirafçı' olduğunu öne sürdü. Hakan, "Bu yeni itirafçımızın itiraflarını iki kişinin çok merak ettiğini düşünüyorum. Kim mi o iki kişi? Biri ben, diğeri Ahmet Davutoğlu" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Bravo! Aferin! FETÖ'ye müthiş kıyak geçtiniz" başlığıyla yayımlanan (8 Eylül 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Davutoğlu'nun adamı itirafçı olmuş



Kulağıma çalınan haberlere göre...



Ahmet Davutoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Gürcan Balık, “itirafçı” olmuş.



Eğer haber doğru ise...



Bu yeni itirafçımızın itiraflarını iki kişinin çok merak ettiğini düşünüyorum.



Kim mi o iki kişi?



Biri ben, diğeri Ahmet Davutoğlu.