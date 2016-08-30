Ahmet Hakan: Davutoğlu, Gül'den izinli Gülen'in yanına gittiyse, danışmanı tutuklanınca neden haykırmadı?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ahmet Davutoğlu'nun dışişleri bakanlığı döneminde Fethullah Gülen'le görüşmesinde kilit rol oynadığı belirtilen Büyükelçi Gürcan Balık'ın 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanmasına dair olarak, "Hakkındaki suçlama şu: Dönemin Cumhurbaşkanı Gül’den habersiz sizi Fetullah Gülen’le görüştürmek" diye yazdı. Davutoğlu'nun “Gül’e Pensilvanya’ya gittiğimi önceden söyledim. Resmi görevdeyken Gül’den izin almadan hiçbir yere gitmedim. Zihnim çok berrak" dediğini hatırlatan Hakan, "Eğer Gül’den izinli gittiyseniz... Neden Gürcan Balık’ı kurtarmak için bu hakikati çıkıp haykırmıyorsunuz?" diye sordu

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (30 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan 'Bir gün tek başına' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ahmet Davutoğlu'na kısa ama acılı bir mektup

SAYIN Davutoğlu...

Dışişleri Bakanlığı yaptığınız dönemde özel kalem müdürünüz olan Büyükelçi Gürcan Balık tutuklandı.

Hakkındaki suçlama şu:

Dönemin Cumhurbaşkanı Gül’den habersiz sizi Fetullah Gülen’le görüştürmek.

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Sayın Davutoğlu...

Sizin Fetullah’ı ziyaretiniz meselesi tartışılırken...

Şöyle demiştiniz: “Gül’e Pensilvanya’ya gittiğimi önceden söyledim. Resmi görevdeyken Gül’den izin almadan hiçbir yere gitmedim. Gülen’le görüşmemden Gül haberdardı. Zihnim çok berrak.”

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Sayın Davutoğlu...

- Eğer Gül’den izinli gittiyseniz... Neden Gürcan Balık’ı kurtarmak için bu hakikati çıkıp haykırmıyorsunuz?

- Eğer Gürcan Balık sizi yanılttıysa ve Gül’e haber vermeyen oysa... Neden Gül’den özür dilemiyorsunuz?