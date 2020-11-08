Ahmet Hakan’dan zabıta ve polise çağrı:  Çekin elinizi gazeteden

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Samsun'da gazetenin dağıtım servisinden bir fotoğraf geldiğini belirterek, "Öyle bir sarmışlar ki motosikletiyle gazete dağıtan arkadaşımızın etrafını...Sanırsın terörist avlıyorlar! Kâğıt para serbest... Kâğıtla eğitim serbest... Dergi serbest... Kitap serbest... Bir tek gazete yasak. Bu mudur yani?" düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Salgının taaa en başından beri uzmanlar sürekli vurguladılar. 'Gazetede risk yok' dediler. Buna rağmen yurdun dört bir yanında gazete düşmanı bir işgüzarlık kol geziyor.- İçişleri Bakanlığı mı, Sağlık Bakanlığı mı, artık hangisiyse, yayınladıkları bir genelgenin içine bir cümlecik yerleştirmişler galiba... Ona dayanarak gazete dağıtımına engel çıkarılıyor. Milletin gazete okuma keyfine müdahale ediliyor." görüşünü savundu.

Zabıta ve polise seslenen Hakan, "Rahat bırakın gazete dağıtıcılarını... Bin bir emekle hazırlanan gazetelerin millete ulaşmasına engel olmayın." ifadesini kullandı.

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