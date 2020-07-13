Ahmet Hakan'dan Yunan bakana: A be alçak, Ayasofya’ya misilleme yapmak istiyorsan Atina’daki bir Osmanlı camisini kiliseye dönüştürebilirsin

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Yunanistan Tarım Bakanı Makis Voridis'in Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından Selanik'teki Atatürk Müzesi'nin 'Pontus Rum ya da Helenizm soykırımı müzesine' dönüştürülmesi önerisini desteklemesine tepki gösterdi. Hakan, "A be alçak, Ayasofya’ya misilleme yapmak istiyorsan Atina’daki bir Osmanlı camisini kiliseye dönüştürebilirsin" düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Yunanistan’da marjinal siyasetçilerin başında gelen bir adam var. Makis Voridis diye biri. Adam gerçekten marjinal. Hep nifak tohumları ekiyor. Sürekli kışkırtıcılık yapıyor. Yunan iç siyasetinin trolü. Pek dikkate alınacak biri değil yani... Ama ben dikkate alıyorum. Çünkü adam, aynı zamanda Yunanistan’ın koalisyon hükümetinde! 'Tarım bakanı' olarak görev yapıyor. O kadar da marjinal değil yani." görüşünü savundu.

Hakan, "İşte bu adam, Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşılık olarak... Atatürk’ün Selanik’teki evinin 'Pontus Rus ya da Helenizm soykırım müzesi' haline getirilmesi teklifinin üstüne atlamış. 'Çok iyi bir teklif' demiş. Yani Atatürk’ün evinin 'soykırım müzesi' yapılmasını istemiş. A be alçak! Atatürk’ün evinden ne istiyorsun?" diye sordu.

Hakan, "İlle de Ayasofya’ya misilleme yapmak istiyorsan mesela Atina’daki bir Osmanlı camisini kiliseye dönüştürebilirsin. Ama bunu yapamazsınız ki! Çünkü bunu yapabilmek için Atina’da ibadete açık bir tanecik olsun Osmanlı camisinin bulunması lazım. Bir tanecik caminin bulunması lazım. Yok ki! Bırakmadınız ki! Açmıyorsunuz ki!Sen önce barbarlıktan vazgeçip Yunanistan’da Osmanlı’dan kalma bir camiyi ibadete aç. Sonra 'Ayasofya’ya misilleme' diye kiliseye çevirmeyi falan düşünürsün." ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | Yunan Bakan: Atatürk Müzesi, 'Pontus Rum ya da Helenizm soykırımı müzesine' dönüştürülebilir