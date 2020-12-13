Ahmet Hakan'dan yeni Koronavirüs önlemlerini yetersiz bulanlara: Evlerimizden burnumuzu bile çıkarmasak 'yeterli' bulacaklar mı, Allah’ım sen bana sabır ver

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Optimar Araştırma'nın son verilerini köşesine taşıdı. Hakan, yeni Koronavirüs tedbirlerini yetersiz bulanların sayısının fazla olduğuna dikkat çekerek, "Evlerimizden burnumuzu bile çıkarmasak 'yeterli' bulacaklar mı, Allah’ım sen bana sabır ver" düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Optimar araştırmasında koronayla ilgili şu sonuçlar da var: Türkiye’nin en önemli sorunu nedir? Yüzde 35.3: Ekonomi Yüzde 29.9: Korona Yüzde 10.5: İşsizlik Yüzde 8.3: Terör Yüzde 5.2: Eğitim Yüzde 2.4: Demokrasi Yüzde 1.7: Güvenlik Yüzde 1.7: Dış tehditler Yüzde 0.8: Suriyeliler Yorum: Ekonomi, tamam... Ama korona da ekonomiyle yarışıyor. Millet tehlikenin farkında yani." görüşünü savundu.

Hakan, "Koronanın ciddi bir tehlike oluşturduğuna inanıyor musunuz? Yüzde 85: Evet Yüzde 13.4: Hayır. Burada da aynı sonuç. Korona farkındalığı çok yüksek. 'E daha da farkında olunmasın mı?' dediğinizi işitir gibiyim. Herhangi bir yakınınıza korona teşhisi kondu mu? Yüzde 56.3: Hayır Yüzde 39.6: Evet Yorum 'Çember daralıyor' deniliyordu ya... Hakikaten daralmış." değerlendirmesini yaptı.

Hakan, "Salgın nedeniyle uygulamaya konan yeni önlemler için ne diyorsunuz? Yüzde 56.8: Yetersiz Yüzde 35.6: Yeterli Yüzde 7.6: Kısıtlama gereksiz. Yorum: Yeni konan kısıtlama tedbirlerini bile yeterli bulmayanlar ne kadar da çok. Bu kişiler, nasıl bir kısıtlama istiyorlar acaba? Evlerimizden burnumuzu bile çıkarmasak “yeterli” bulacaklar mı? Allah’ım sen bana sabır ver." ifadesini kullandı.