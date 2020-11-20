Ahmet Hakan'dan 'tadilat yazısı': Kılıçdaroğlu- Çakıcı olayının vahametini göz önünde bulundurarak kafa bulma çabası içine girmemeliydim

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Bir tadilat yazısı" ara başlığının altında dünkü yazısında organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın tehdit ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin sözleriyle ilgili bir arkadaşından uyarı aldığını yazdı. Hakan, "Olayın vahametini göz önünde bulundurarak kafa bulma çabası içine girmemeliydim." görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Dünkü yazımda Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alaattin Çakıcı’ya cevap olarak 'Çakalların bulunduğu yerde kimse bize bir şey söyleyemez' dediğini aktarmış. Ardından da neyi murat ettiği zerre kadar anlaşılmayan bu cümleyle birazcık kafa bulmuştum. Bir arkadaşım 'Tamam. Haklısın. Kılıçdaroğlu’nun ne dediği anlaşılmıyor. Doğru. Ama bu derece vahim bir olay ortadayken senin bu cümleyle kafa bulman yakışıksız kaçmıyor mu?' dedi. Düşündüm.Uyarı doğruydu. Son derece haklıydı arkadaşım. Olayın vahametini göz önünde bulundurarak kafa bulma çabası içine girmemeliydim.Dünkü yazımın kafa bulma bölümü kayıtlardan çıksın. Jüri, yazının o bölümünü dikkate almasın." ifadesini kullandı.