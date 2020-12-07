Ahmet Hakan’dan Sağlık Bakanı’na: Lütfen Özgür Özel’in ortaklaşma önerisine bir karşılık verin; uzatılan eli, boşlukta bırakmayın

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in aşı açıklamalarını köşesine taşıyarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Hakan, Özgür Özel’in videodaki, “Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız.” sözlerini köşesine taşıdı.

Hakan, “Bu ne şahane bir yaklaşım. Bu ne güzel bir açıklama. Bu ne muhteşem bir tutum. Bu ne övgüye değer bir muhalefet tavrı. İşte budur! Bu kadar basittir. Benim yıllardır özlemini çektiğim muhalefet tavrı budur! Eğriye eğri, doğru doğruya diyen bir muhalefet, her zaman ülkenin en önemli ihtiyacıdır. Muhalefet etmek demek, yıkıcı olmak demek değildir.” düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, “İşte böyle yapıcı tutumlar da alınabilir. Buradan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sesleniyorum: Lütfen Özgür Özel’in bu ortaklaşma önerisine bir karşılık veriniz. Uzatılan eli, boşlukta bırakmayınız. Ulusal bir aşı kampanyasına hep beraber imza atınız." ifadesini kullandı.