Ahmet Hakan'dan Netflix yorumu: Çocuğun istismarı, zorla izlettirseler de izlettirmeseler de seyirci kalınacak bir olay değildir

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Netflix'in 'pedofili' eleştirisi getirilen Fransız filmi Cutie ile ilgili görüşlerini aktardı.

Netflix konusunda "Zorla mı izlettiriyorlar kardeşim" görüşünü savunduğunu belirten Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Fakat artık işin içine reşit olmayan çocuklar girmiş durumda. Bu durum da tavrım tabii ki değişir" dedi. Hakan, "Çocuğun istismarı, zorla izlettirseler de izlettirmeseler de seyirci kalınacak bir olay değildir" görüşünü ifade etti.

Netflix'te tanıtımı yapılan Fransız filmi Cuties, içinde pedofili öğeler barındırması ve fragmanda ve tanıtım afişinde çocukların seks öğesi haline getirilmesi gerekçesiyle tepki çekmişti. Netflix, bir çocuğun dans ekibine katılmasını 'kendi feminenliğini keşfeder' ifadeleriyle yazdığı tanıtımı değiştirdi ve özür dilemişti.

TIKLAYIN - Yeni filmi 'Cuties'e 'pedofili' tepkisi gelince Netflix özür diledi!

Hakan bugünkü köşesinde konuya ilişkin olarak şu görüşleri aktardı:

NETFLIX konusunda “Zorla mı izlettiriyorlar kardeşim” diyenlerdenim. Fakat artık işin içine reşit olmayan çocuklar girmiş durumda. Bu durum da tavrım tabii ki değişir. 11-12 yaşındaki çocukların başrolde olduğu bir dizi çekmişler. Diziyi de “Çocuklar cinselliklerini keşfediyor” falan diye pazarlıyorlar. Dünya ayağa kalkmış durumda. Her taraftan büyük tepki var. "Bu resmen çocuk istismarı” deniyor.

İşin içine “çocuk istismarı” girdiği andan itibaren... “Zorla mı izlettiriyorlar kardeşim” argümanının yeri olmaz. Çünkü Çocuğun istismarı, zorla izlettirseler de izlettirmeseler de seyirci kalınacak bir olay değildir.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.