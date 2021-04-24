Ahmet Hakan’dan Melis Alphan’a: Bu tipler, muhalefet etmek ile aklı, fikri, izanı kaybetmek arasındaki farkı ortadan kaldırmış durumda

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Rap şarkıcısı Ezhel’in, “Türkiye’nin şu anda Nazi Almanyası’ndan farkı yok” ifadesine, “O kâbus Nazi Almanyası’nda hiç değilse bilim, teknoloji ve doğayı koruma vardı” diyerek karşılık veren Melis Alphan’ı eleştirdi.

“Hükümeti eleştir. Hükümeti yeterince demokratik bulma. Hükümeti otoriter bul. Hepsine tamam. Ama arkadaş, milyonlarca kişiyi gaz odalarında katletmiş lanetli bir rejim ile Türkiye’nin bugününü kıyaslamak da neyin nesi? Hadi kıyasladın. Gaz odalarında insan katleden bir rejimi, “doğaya saygılı” bulmak da neyin nesi?” diyen Hakan, “Muhalefet etmek ile aklı, fikri, izanı kaybetmek arasında muazzam bir fark var. Bu tipler, işte bu farkı ortadan kaldırmış durumda” dedi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.