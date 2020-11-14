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Ahmet Hakan’dan medya eleştirisi: 2020 yılının son çeyreğinde dünyaya erkek bakışıyla bakmak ilkelliğinden kurtulamadığımızın bir göstergesi

14 Kasım 2020 09:12

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Koronavirüs aşısında ilk klinik deneylerinin başarılı sonuçlandığını açıklayan Almanya merkezli BioNTech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'in medyada yer bulurken, aşının geliştirilmesinde çalışan Prof. Dr. Özlem Türeci’nin ismine çoğu haberde yer verilmemesine tepki gösterdi.

“Dünyanın Uğur’u manşetini atıp ‘Dünyanın Özlem’i’ manşetini akıldan bile geçirmemek... Olacak iş değil” diyen Hakan, “Uğur Hoca profesörse... Özlem Hoca da profesör. Uğur Hoca BioNTech’in sahibiyse... Özlem Hoca da sahibi. Uğur Hoca aşıyı geliştirdiyse... Özlem Hoca da geliştirdi. Aralarındaki tek fark birinin erkek, diğerinin kadın oluşu. ‘Dünyanın Uğur’unu görüp de ‘Dünyanın Özlem’ini yok saymak... 2020 yılının son çeyreğinde dünyaya erkek bakışıyla bakmak ilkelliğinden kurtulamadığımızın bir göstergesi. Biz kolay ıslah olmayız kardeşim” ifadelerini kullandı.

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Özlem Türeci kimdir?

Şirketin kurucularından Dr. Özlem Türeci, on yıl boyunca Klinik ve Bilimsel Danışma Kurulu'nda görev yaptıktan sonra 2018'de BioNTech Tıp Şefi oldu.

53 yaşındaki Türeci aynı zamanda Kanser İmmünoterapi Derneği Başkanı.

Babası İstanbul'da bir doktor olan Türeci'nin ailesi, doğumundan önce Almanya'ya göçmüş.

Türeci eşiyle Hamburg'da çalışırken tanışmış.

Türeci "Düğün günümüzde bile laboratuvarda çalıştık" diyor.

Çift, Ganymed şirketinde modifiye edilmiş genetik kodlarla bağışıklık sistemine kanserle mücadele etmeyi öğreten çalışmalar yapıyordu. Bu uygulamada bağışıklık sistemi, kanserli hücreleri vücuda giren bir virüs gibi algılayarak onları ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Ganymed'i satışları, Almanya'da o tarihe kadarki en büyük tıp şirketi satışı olmuştu.

BioNTech şirketinde de mRNA teknolojisini kullanarak aşı alanında bir devrim yapmayı hedefleyen çift, şimdi bu yöntemi koronavirüs aşısı için kullanıyor.

Euronews'e göre çift, koronavirüs salgını küresel bir pandemiye dönüşmeden önce bunun gerçekleşeceğini öngörerek 25 yıldır geliştirdikleri bu yöntemle derhal aşı çalışmalarına başlamaları gerektiğine karar vermiş.

Yönetim kurulunu acil toplantıya çağıran ikili, Çin'de yaşananların tüm dünyayı etkilemeyeceklerini düşünen yöneticileri ikna etmek için çaba sarf etmiş. (BBC Türkçe)

 

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