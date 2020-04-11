Ahmet Hakan'dan Levent Gök'e: CNN Türk’te üst üste bunun kursunu verdik, partiniz programa çıkmanızı yasakladı ama izlemeyi de yasaklamadı ya

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP'nin CNNK Türk boykot kararını önceki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda Başkanvekili Levent Gök'ün maske takarken çekilmiş bir fotoğrafı üzerinden eleştirdi.

"CHP’li Levent Gök’ü uzaktan tanırım. Diyaloğa açık, nazik, iletişime önem veren, toleranslı bir siyasetçidir. Fakat bir kusurcuğu var Levent Gök’ün: Maske takmayı bilmiyor!" diyen Hakan, "NN Türk’te Tarafsız Bölge’de iki program üst üste bunun kursunu verdik Levent Bey... Keşke bir baksaydınız. Tamam, partiniz programa çıkmanızı yasakladı ama izlemeyi de yasaklamadı ya" ifadelerini kullandı.

"Levent Gök’ün şu fotoğraftaki haline baktığımızda gördüklerimiz şunlardır" diyerek yukarıdaki fotoğraf karesini paylaşan Hakan devamında şunları kaydetti:

- Boğazlı kazak ya da kar maskesi giyer gibi takıyor maskeyi...

- “El katiyen dokunulmayacak” denilen maskeye hem de iki eliyle dokunuyor...

- Sanki “Maske nasıl takılmaz” konusunu açıklar gibi bir hali var.

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