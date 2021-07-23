Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yapmayın böyle Kemal Bey, Allah’ınızı severseniz yapmayın

Hakan, yazısının "Gelmiş geçmiş en çapsız Dışişleri Bakanı" başlıklı bölümünde, "Bu kulaklar duydu bu cümleyi. Hem de bir kez değil, iki kez değil, en az seksen bir kez. Hatta hatırlıyorum, bu cümleyi işittiğimde Kemal Kılıçdaroğlu’na şöyle demiştim: 'Siz ‘Stratejik Derinlik’ adlı kitabı okudunuz mu?' Hay demez olaydım. 'Okumadım efendim. Niye okuyayım! Her şey ortada' falan diye laf ağzıma tıkılmıştı. Sayın Kılıçdaroğlu! Geçenlerde bir yerde Ahmet Davutoğlu için 'İyi hizmetler yaptı' demişsiniz. Yapmayın böyle Kemal Bey! Allah’ınızı severseniz yapmayın" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu, verdiği bir demeçte şunları kaydetmişti: "Ben Sayın Babacan'ın da Sayın Davutoğlu'nun da ülkeye iyi hizmetler yaptığını biliyorum, görüyorum. Belirli ciddi dönemlerde aksaklıklar olduğunu biliyoruz. O aksaklıkların onlardan değil büyük ölçüde Erdoğan’dan kaynaklandığını da biliyoruz."