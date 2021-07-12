Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu ülkede milyonlarca insan, çöp konteynerlerinden beslenmiyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milyonlarca insanın çöp konteynerlerinden beslendiğini söylediğini hatırlatarak, "Çöp konteynerinden beslenenler yok mudur bu ülkede? Koskoca ülke. Vardır tabii ki. Arayıp tarasan bulursun çöp konteynerlerinden beslenenleri. Ama şöyle bir etrafına bakma zahmetine katlanan herkes, şunun farkına varır ki... Bu ülkede milyonlarca insan, çöp konteynerlerinden beslenmiyor" ifadelerini kullandı.

Hakan, "Ekonomik sorunlar yok mu bu ülkede? Olmaz olur mu? Var tabii ki. Ama ekonomik sorunlar açısından... 'Çöp konteynerinden beslenme' aşaması, bambaşka bir aşamadır. Gözümüz var, izanımız var. Öyle bir aşamada değil ülke. Muhalefet, tabii ki abartır. Ama abartmanın da bir ölçüsü olmalı. Çünkü abartmada ölçüyü kaçırırsanız... Milyonların asıl sorunlarına, hakiki sorunlarına dikkat çektiğinizde... Sizi ciddiye alan kalmaz" düşüncesini dile getirdi.

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