Ahmet Hakan'dan "Joe Biden" yorumu: "Ah sarı kafa, keşke Arizona'yı kaybetmeseydin" falan diye dövünürlerse hiç şaşırmam

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Joe Biden'in ABD başkanı seçilmesi durumunda iktidardan daha çok muhalefetin işinin zorlaşacağını belirterek, "Biden, ABD Başkanı olarak... Biden gelecek bizim muhalefetin dertleri bitecek mi? “Mavi vatan falan tanımam... Çekilin Doğu Akdeniz’den... Orası Yunanistan’ın...” diye demeç verdiğinde... Ne olacak?

Bizim muhalefet, mecburen iktidarın yanında hizalanmak durumunda kalmayacak mı? Kemal Bey olmasa da Faik Bey, mecburen Biden’a “Bu sözlerinize katılmıyoruz Sayın Biden” demek zorunda kalmayacak mı?

“Mavi vatan falan tanımam... Çekilin Doğu Akdeniz’den... Orası Yunanistan’ın...” diye demeç verdiğinde... Ne olacak? Bizim muhalefet, mecburen iktidarın yanında hizalanmak durumunda kalmayacak mı? Kemal Bey olmasa da Faik Bey, mecburen Biden’a “Bu sözlerinize katılmıyoruz Sayın Biden” demek zorunda kalmayacak mı?" diye yazdı.

Muhaleferin Joe Biden yüzünden muhalefet yapamaz hale geleceğini iddia eden Ahmet Hakan, yazısını, "Hatta ve hatta “Ah sarı kafa ah! Keşke Arizona’yı kaybetmeseydin” falan diye dövünürlerse...

Hiç şaşırmam." ifadelerini kullandı.

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