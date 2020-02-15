Ahmet Hakan'dan itiraflar: “Hesabı erkek öder” anlayışındayım; müzelerde sıkılıyorum; dönere bayılıyorum

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde, "Batılılaşmam biraz zor galiba" diyerek alışkanlıkları ve düşünceli konusunda bazı itiraflarda bulundu. Dönere bayıldığını ve mantıyı sevdiğinden bahseden Hakan, “Hesabı erkek öder' anlayışındayım. Müzelerde sıkılıyorum. Resepsiyonlarda ayakta muhabbet çeviremiyorum. Bağlama sesi gelmeyen müziğe müzik demiyorum. Hüzünlenmesini biliyorum ama eğlenmesini pek bilmiyorum" dedi.

Ahmet Hakan şunları kaydetti:

- Dönere bayılıyorum, mantı seviyorum.

- “Hesabı erkek öder” anlayışındayım.

- Müzelerde sıkılıyorum.

- Resepsiyonlarda ayakta muhabbet çeviremiyorum.

- “Fine dining” türü restoranlarda elimi nereye koyacağımı şaşırıyorum.

- Bağlama sesi gelmeyen müziğe müzik demiyorum.

- Ya çokça melodram ya da çokça aksiyon seviyorum.

- Sarı yandı mı elim hemen kornaya gidiveriyor.

- Hep sol şeritten akıyorum.

- Heykel sanatından zerre çakmıyorum.

- “Abi”, “amca”, “dayı” türü hitaplar dilimden düşmüyor.

- Bir yere girdiğimde “Selamünaleyküm” diyorum.

- Ortadoğu’yu tuhaf bir anlayışla karşılıyorum.

- Masaya oturduğumda arabanın anahtarlarını küt diye atıyorum ortaya.

- Alman usulü beni fena bozuyor.

- Divan edebiyatından beyitler var ezberimde.

- Özel günleri hep ama hep unutuyorum.

- Sivastopol Marşı’nı dinlerken bir hüzün basıyor beni.

- Hüzünlenmesini biliyorum ama eğlenmesini pek bilmiyorum...

Öte yandan Hakan, "Kemal Bey'e çağrı: Uymayın şu Özkan'a" başlıklı yazısında, Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek'i CNN Türk boykotunu deldikleri için ihraç istemiyle disipline sevk etme kararı alınmasını eleştirdi. Hakan, "Oraya çıktın, buraya çıktın” diye partili kovalamak, partili avına çıkmak... Size hiç mi hiç yakışmıyor. Uymayın şu Tuncay’a" dedi.