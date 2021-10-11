Ahmet Hakan'dan "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" diyen Nihal Yalçın'a: Hele konuşmanın sonuna sırf alkışa oynamak için sıkıştırdığı slogan... Aman aman!

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'a ödülünü takdim etme şekli ve mimikleri eleştiri konusu olan Tamer Karadağlı'yı ve Yalçın'ı eleştirdi.

Hakan, konuşmasının sonunda "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" diyen Yalçın'ın "alkışa oynadığını" savundu.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Altın Portakal Film Yarışması’nın ödül töreninde sunuculuk yapan Tamer Karadağlı ile ödül alan Nihal Yalçın arasındaki sorunu, hiçbir etki altında kalmadan, zerre kadar politik bir anlam yüklemeden, kadın/erkek meselesine indirgemeden şöyle yorumluyorum: