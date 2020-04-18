Ahmet Hakan'dan İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmasına tepki: Soruşturacaksın da neyi soruşturacaksın?

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Koronavirüs'le mücadele için bağış kampanyası başlattığı gerekçesiyle açılan soruşturmaya tepki gösterdi. Hükûmete, "Soruşturacaksın da neyi soruşturacaksın? 'Salgın günlerinde sen niye vatandaş için yardım toplamaya kalkıştın' mı diyeceksin?" diye soran Hakan, "Ekrem İmamoğlu’na... 'Sana bir mağduriyet şerbeti daha sunuyoruz Ekrem Bey... Buyur, iç... Hem de şöyle kana kana iç... Yarasın!' mı denmek isteniyor? Ben bu işin içinden çıkamadım, çıkan varsa beri gelsin" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu dün, belediyelerin düzenlediği yardım kampanyası nedeniyle kendisine ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a soruşturma başlatıldığını açıkladı. Hakkındaki soruşturmanın geçen hafta cuma günü başlatıldığını ifade eden İmamoğlu, "Ankara'da da başlatıldığını duyduk. Muhtemelen kampanya düzenleyen diğer belediyelere de müfettiş gidecektir. Sadece bana açılmadı soruşturma" ifadelerini kullandı.

Hakan bugünkü köşesinde İmamoğlu hakkında açılan soruşturmaya yer verdi. Hakan, "İmamoğlu’na soruşturma açmak da neyin nesi?" başlığıyla kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, salgının ilk günlerinde yardım kampanyası düzenlemişti. Ne oldu? Şunlar oldu:

“Hukuken olmaz” diye itiraz edildi. “Tek yardım kampanyası olur” denildi. Toplanan yardımlar bankada bloke edildi. Gürültülü tartışma yapıldı. Sonra da defter kapanır gibi oldu. Ve tartışma ufukta kayboldu gitti.

Tartışma ufukta kayboldu ama Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı açıklamadan anlıyoruz ki bir soruşturma başlatılmış. İmamoğlu’na soruşturma açmak da neyin nesi Sadece İmamoğlu’na da değil, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da...

E şimdi ne gerek var konuyu yeniden ısıtmaya? Ne gerek var soruşturmaya? Soruşturacaksın da neyi soruşturacaksın? “Salgın günlerinde sen niye vatandaş için yardım toplamaya kalkıştın” mı diyeceksin? Diyeceksin de iyi bir şey mi demiş olacaksın? Diyeceksin de ne olacak?

Ne oluyor? Neler oluyor? Cepheleşme artsın mı isteniyor? Çarşı karışmadan rahat edilemiyor mu? Üç gün de mi kafayı dinlemek yok? Yoksa Ekrem İmamoğlu’na... “Sana bir mağduriyet şerbeti daha sunuyoruz Ekrem Bey... Buyur, iç... Hem de şöyle kana kana iç... Yarasın!” mı denmek isteniyor?

Ben bu işin içinden çıkamadım, çıkan varsa beri gelsin.

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TIKLAYIN - İBB Başkanı İmamoğlu: Bana ve Mansur Yavaş'a bağış kampanyası nedeniyle soruşturma açıldı