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Politika

Ahmet Hakan'dan iktidara: Zamlar konusunda söyleyecek bir sözünüz yoksa konuya hiç girmeyin

"Zamları tevil eden her türden açıklamalarınız, epey antipatik kaçıyor"

04 Kasım 2021 08:46

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, son dönemde en çok tartışılan konulardan biri olan zamlar konusunda iktidar kanadına "söyleyecek bir sözünüz yoksa konuya hiç girmeyin" 'tavsiyesi' verdi. 

Hakan yazısında şunları kaydetti:

"İktidar kanadına bir tavsiyem var: Zamlar konusunda söyleyecek bir sözünüz yoksa... Konuya hiç girmeyin.

Eğer elinizde 'Artık zam yok' tarzında bir müjdeli haber varsa... Konuya girebilirsiniz. Çünkü zamları tevil eden her türden açıklamalarınız, epey antipatik kaçıyor." 

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