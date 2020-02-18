Ahmet Hakan'dan Hüseyin Gülerce'ye: 40 yıl bir fitne ve habaset kapısının tam göbeğinde yer alıp yapıyı tanıyamamış olmak eşine rastlanmayacak bir aymazlık 

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin arkasındaki ‘FETÖ yapılanması’ olarak yargılanan Fethullah Gülen cemaatinin kurumsal yüzü olarak bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın eski başkanı olan Hüseyin Gülerce’yi eleştirdi. Hakan, “Birilerini gayet kolay bir şekilde “FETÖ’cü” diye nitelendirmenize ise hiç değinmek istemiyorum Hüseyin Bey... Çünkü işin bu kısmında trajediden ziyade komedi devreye giriyor.” düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Türkiye sizi FETÖ denilen yapının tam göbeğinde yer alan biri olarak tanıdı Hüseyin Bey. Bir ara 'sözcü' olarak bile bilindiniz, şaka değil! Sonra ama çok sonra yolunuzu ayırdınız. İyi de yaptınız. Hem de çok iyi yaptınız. Kutlarım." ifadesini kullandı.

Hakan yazısında, "15 Temmuz’un hemen ardından bu yapının iç yüzüne dair itiraflarda bulunmanız da kıymetli bir hizmet oldu. Fakat Hüseyin Bey, 40 yıl bir fitne ve habaset kapısının tam göbeğinde yer alıp da bu yapının içyüzünü tanıyamamış olmak... Tarihte eşine benzerine rastlanmayacak türden bir aymazlıktır bu. Bu eşsiz aymazlığınız nedeniyle sizin artık âleme nizam vermeye çalışan işlerden uzak durmanız gerekir diye düşünüyorum. Yazıyı çiziyi bırakıp '40 yılda bu adamların içyüzünü ben nasıl oldu da anlayamadım' diye muhasebe yapmak için uzlete mi çekilseniz acaba? Bir insan, böyle bir trajediden ancak böyle bir sonuç çıkarmalıdır bana göre...Birilerini gayet kolay bir şekilde 'FETÖ’cü' diye nitelendirmenize ise hiç değinmek istemiyorum Hüseyin Bey... Çünkü işin bu kısmında trajediden ziyade komedi devreye giriyor." görüşünü savundu.

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