Ahmet Hakan'dan Hıncal Uluç'a yanıt: Söz söyleyen yoktur sözün üstüne leylim ley...

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bir kez daha Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'a köşesinden yanıt verdi.

Hakan, "Hıncal Uluç’a bir kez daha yürekten ve melodik olarak sesleniyorum: Söz söyleyen yoktur sözün üstüne leylim ley..." ifadesini kullandı.

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Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın 'Hürriyet gazetesinin kâğıt baskısının durdurulacağına' ilişkin haberlere köşesinden verdiği yanıtı yorumladı. Uluç, "Ahmet Hakan, yel değirmenlerine aldırıyor sanki. Hayaleti kendi yaratmış, kendi sövüyor, gibi" değerlendirmesinde bulundu. Hakan, köşesinden Uluç'a yanıt vermeyeceğini yazınca Uluç bir sonraki köşesinde, "Ahmet Hakan maaşını Yıldırım Demirören değil ben veriyorum" yazdı.