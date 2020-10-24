Ahmet Hakan'dan Fahrettin Koca eleştirisi: İçine sindirememesi gerekirdi; bir daha olmasın

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen pandemi toplantısına belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağırılmamasını değerlendirdi. Bakan Fahrettin Koca'yı eleştiren Hakan, "Ekrem İmamoğlu’nun yer almamasını içine sindirememesi gerekirdi" görüşünü ifade etti.

Fahrettin Koca'nın, "Durun bakalım... Nerede bu ilin belediye başkanı? İstanbul’da vaka sayısı almış yürümüş. Belediye başkanı olmadan bu mücadeleyi yapamayız. Başkan da bu toplantıya katılmalı" demesi gerektiğini söyleyen Hakan, Koca'nın İmamoğlu'nu da içine alan bir yaklaşım sergileyeceği bilgisi aldığını belirterek, "Geç oldu. Bir daha olmasın" dedi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.