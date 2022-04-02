Ahmet Hakan'dan Ethem Sancak yorumu: AK Parti geç bile kaldı, bunu çoktan hak etmişti

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinin ardından kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen Ethem Sancak için "İki şey söyleyeceğim. Bir, Ethem Sancak bunu çoktan hak etmişti. İki AK Parti ihraç adımında geç bile kaldı" ifadelerini kullandı.

Ethem Sancak'ın, Moskova'da Rus kanalına yaptığı "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk" açıklamasını hatırlatan Hakan, Ethem Sancak’ın zapt edilmezliğinin, AK Parti’nin canına tak etmiş ettiğini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Ethem Sancak, "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. One minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" demiş; kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti

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