T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk

"NATO geçmişten gelen kanserdir"

04 Mart 2022 13:25

Geçtiğimiz günlerde Rusya'yla görüşmelere giden iş insanı Ethem Sancak, Rus TV kanalına verdiği röportajda, "NATO üyeliği Türkiye'nin geçmişten gelen ayıbıdır. NATO geçmişten gelen kanserdir, urdur. Teröristleri destekleyen, 2016'da darbeye kalkışan da NATO'dur" diye konuştu.

Rusya'yı savunan Sancak, Ukrayna'nın kullandığı SİHA'lara ilişkin, "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk" dedi.

"Rusya-Ukrayna meselesinde ana suçlu NATO'dur"

"Rusya-Ukrayna meselesinde ana suçlu NATO'dur. NATO geçmişten gelen kanserdir, urdur. Teröristleri destekleyen, 2016'da darbeye kalkışan da NATO'dur. Yaptırımlara katılmayacağız çünkü Rusya düşerse Türkiye bölünür, Türkiye düşerse de Rusya için aynı şey geçerli. Erdoğan, Zelenski'nin ilgisini bu tarafa doğru çekmeye çalıştı, hala çalışıyor. Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. 2 gündür Moskova'dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz.

RusyaUkraynaNATOEthem SancakBayraktarABD

Diğer Videolar

Gezi davası kararının ardından konuşan Can Atalay: Boyun eğmeyeceğiz, zulme karşı direneceğiz

CHP'li Özel: Gezi özgürdür, Kavala özgürdür; tarih önünde Erdoğan mahkum olacaktır, ant olsun, ant olsun, ant olsun

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Nisan 2022

Bursa'da eğitim uçağının düşmesiyle evi zarar gören vatandaş: Yetkililer evimi yapsınlar, bayramın ikinci günü düğünüm var benim

Fatih Portakal: İddia etmiyorum, gerçek, kişisel verilerimiz çalındı; bu bir sanal tecavüzdür

Ardahan'da bir kişi, köpeğine saldıran kurdu sopayla böyle kovaladı; "Görüntüleri izlediğimde çok korkunçtu"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24