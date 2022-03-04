Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk

Geçtiğimiz günlerde Rusya'yla görüşmelere giden iş insanı Ethem Sancak, Rus TV kanalına verdiği röportajda, "NATO üyeliği Türkiye'nin geçmişten gelen ayıbıdır. NATO geçmişten gelen kanserdir, urdur. Teröristleri destekleyen, 2016'da darbeye kalkışan da NATO'dur" diye konuştu.

Rusya'yı savunan Sancak, Ukrayna'nın kullandığı SİHA'lara ilişkin, "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk" dedi.

"Rusya-Ukrayna meselesinde ana suçlu NATO'dur"

"Rusya-Ukrayna meselesinde ana suçlu NATO'dur. NATO geçmişten gelen kanserdir, urdur. Teröristleri destekleyen, 2016'da darbeye kalkışan da NATO'dur. Yaptırımlara katılmayacağız çünkü Rusya düşerse Türkiye bölünür, Türkiye düşerse de Rusya için aynı şey geçerli. Erdoğan, Zelenski'nin ilgisini bu tarafa doğru çekmeye çalıştı, hala çalışıyor. Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. 2 gündür Moskova'dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz.