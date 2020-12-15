Ahmet Hakan’dan EPDK’ya: Bu zamana kadar halktan aldıklarını da iade etsinler

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, elektrik şirketlerinin temsil, ağırlama ve seyahat gibi giderlerinin vatandaşın faturasına eklenmesi yönündeki karardan vazgeçilmesinin ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz'a seslenerek, "Bu zamana kadar bu kapsamda halktan aldıklarını da iade etsinler." görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Elektrik dağıtım şirketleri, uzun bir süredir temsil ve ağırlama giderlerini faturalara yansıtıyormuş.Yani ahali, adamların temsillerinin ve ağırlamalarının parasını ödüyormuş. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, işte bu uygulamaya son verildiğini duyurmuş. Bundan böyle faturalara bu tür giderler yansıtılamayacakmış. Yetmez. Bu zamana kadar bu kapsamda halktan aldıklarını da iade etsinler." düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | Elektrik şirketlerinin temsil, ağırlama ve seyahat giderleri vatandaşın faturasına yansıtılacak

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