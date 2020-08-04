Ahmet Hakan'dan Dilipak yorumu: Öyle konuşmalar yapardı ki Mülkiyeliler Birliği’nin tüm solcuları, sanki Sartre’ın Nobel’i ret konuşmasını dinliyorlarmış gibi büyülenirdi

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ni savunan kadınlara “fahişe” benzetmesi yapmasının ardından AKP'nin dava açacağını açıkladığı Abdurrahman Dilipak ile ilgili görüşlerine yer verdi.

1980'lerin ortasında Dilipak'ın etkili konuşmalar yaptığını söyleyerek, "Öyle destansı konuşmalar yapardı ki Dilipak, BİLSAK’ın, Mülkiyeliler Birliği’nin tüm solcuları, sanki Sartre’ın Nobel’i ret konuşmasını dinliyorlarmış gibi büyülenirlerdi. Avuçları patlardı alkışlamaktan" dedi. Uzun süre bu konuşmaların bu şekilde devamlılık gösterdiğini söyleyen Hakan, "sonra tuhaf bir şey olduğunu belirterek" şunları kaydetti:

"Dilipak kendini bir türlü yenileyemedi. Paneller döneminde söylediği sözlere yenilerini ekleyemedi. Sekterleşti. Donuklaştı. Tutuculaştı. Kendi kesiminin politikacıları yükseldikçe Dilipak’ın etkisi azaldı. Farklı kesimlerin itibar ettiği bir aydın olmaktan uzaklaştı. Bu da onu daha içe kapalı bir hale getirdi.

Son durum? Onu yazmak istemiyorum. Son durumu ortada zaten."

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