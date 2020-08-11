Ahmet Hakan'dan CHP’nin yeni yönetimine: Gelin kaldırın şu CNN Türk’e karşı konulan anlamsız, saçma ve haksız yasağı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yeni belirlenen CHP MYK'sına CNN Türk boykotunu kaldırma çağrısında bulundu.

Hakan, "CHP’nin yeni yönetimi belli oldu. Hayırlı olsun. Başarılı olsunlar. Ama kendilerine şöyle bir çağrım var: Gelin kaldırın şu CNN Türk’e karşı konulan anlamsız, saçma ve haksız yasağı... Size uzatılan mikrofonlara konuşarak partinizi aktif bir şekilde tanıtın..." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Tartışma platformlarına katılarak partinizin görüşlerinin kamuoyuna yansımasını sağlayın... Mikrofonlarla kavga edilmez, platformlarla mücadele edilmez.Tuncay Özkan’ın kurultayda iki delegeden fazla oy almak için gerçekleştirdiği son derece lüzumsuz bir atraksiyondu bu. Nitekim kendisine de beklediği faydayı sağlamamıştır. Lütfen bu lüzumsuz yasağa son verin. Hatta ilk icraatınız bu olsun." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'nin CNN Türk'e karşı boykot kararı aldığını açıklamıştı. Özkan, 'CNN Türk kanalının 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana iktidarın reklam ajansı gibi çalıştığını' söylerken, "Yurttaşlarımıza CNN Türk yayınlarını izlememelerini, çocuklarına izletmemelerini tavsiye ediyoruz" demişti.