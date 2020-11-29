Ahmet Hakan'dan 'Cemil Çiçek' açıklaması: Programımda konuklardan biri, sosyal medyadan bir alıntı yaparsa onun sorumluluğunu üstlenmem

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in tweetleri diye avukat Cemil Çiçek'in tweetlerinin okunmasına ilişkin olarak, "Programımda konuklardan biri, sosyal medyadan bir alıntı yaparsa onun sorumluluğunu üstlenmem" açıklamasını yaptı.

Hakan bugünkü yazısında, "Bizim Tarafsız Bölge’de konuklardan biri Cemil Çiçek’in tweet’i diye... Ankara’dan başka bir Cemil Çiçek’in tweet’ini okumuş. Bana saldırmak için fırsat arayan tipler, bu vakayı da bana saldırmanın bir fırsatına dönüştürdüler. 'Ahmet Hakan fark etmedi' falan diye yükleniyorlar.Ben kişisel olarak sosyal medyada yazılıp çizilenleri alıntılayacaksam... Kılı kırk yararım." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Ama benim programımda konuklardan biri, sosyal medyadan bir alıntı yaparsa...Onun sorumluluğunu üstlenmem." görüşünü savundu.

Hakan, "Ne yani? Cemil Çiçek’in sosyal medya yorumlarını ezberleyip... Sırası geldiğinde konuğuma 'Okuduğunuz o tweet, Cemil Çiçek’e ait değil. Ankaralı bir avukat yazdı onu... Onun adı da Cemil Çiçek. Yanlış yapmayın' falan mı diyeceğim? El insaf yahu! Bu arada dün Cemil Çiçek aradı. Sosyal medyada yokmuş kendisi. Hah! Tamam! Bak şimdi oldu. Bundan sonra her kim, Tarafsız Bölge’de 'Cemil Çiçek şöyle tweet attı' derse... 'Hop! Cemil Bey sosyal medyada yok' derim." ifadesini kullandı.