Ahmet Hakan'dan Celal Şengör'e: Bu tıynette bir adam Türkan Saylan Hoca’yı göklere çıkarsaydı işte o zaman büyük sorun olurdu

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Prof. Dr. Celal Şengör'ün Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'a yolladığı mektubu bugünkü köşesinde yorumladı. "Yere göğe koymadığımız rahmetli Türkân Saylan, YÖK üyesiyken YÖK'ü yuvarlak lâflarla eleştirmekten başka dişe değer tek bir fikir üretemediydi" diyen Şengör için, "Bu tıynette bir adam Türkan Saylan Hoca’yı göklere çıkarsaydı işte o zaman büyük sorun olurdu" düşüncesini dile getirdi.

T24 yazarı Talat Kırış'ın "Celal Şengör diye biri, tatara titiri*" başlıklı yazısında yararlandığını belirten Hakan, "Gündem: 12 Eylül. Yani Kenan Evren’in memleketin üzerinden silindir gibi geçmesi...- 12 Eylül’ü yorumlarken... Şöyle demiş biridir Celal Şengör: 'Kenan Evren’in 12 Eylül döneminde yaptığı her şeyi tasvip ediyorum. Her şeyi... Evet, istisnasız her şeyi... Kenan Evren ve arkadaşlarının yaptığı müdahale, demokrasiyi kurtarmak için yapılan bir müdahaleydi.' ifadesini kullandı.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

Kimseyi öldürmedikleri halde idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşları...

Deniz Gezmiş’i yorumlarken...

Şöyle demiş biridir Celal Şengör:

“Deniz Gezmiş gibi bir eşkıyaya kahraman denildiğini gördüm. Yuh be!”

Söz Erdal İnönü’ye gelince...

Şöyle demiş biridir Celal Şengör:

“Erdal İnönü çok kötüydü. Fizik profesörü olmuş birinin fizikte hiçbir şey yapmamış olması... Yaptığı işle ilgili hiçbir şey anlamamış demektir bu adam.”

Söz Ecevit’e gelince...

Şöyle demiş biridir Celal Şengör:

“Ecevit bayağı cahil bir adamdı. Ecevit kilovat ile vat arasındaki farkı dahi bilmeyen bir zırcahildi.”

Bunları demiş, diyebilmiş bir adamın... Türkan Saylan Hoca hakkında abuk sabuk şeyler söylemesi, bir sorun teşkil etmez.

Bu tıynette bir adam... Türkan Saylan Hoca’yı göklere çıkarsaydı... İşte o zaman büyük sorun olurdu."

Hakan yazısına, "Celal Şengör’ün bu sözlerinin tümü, herkesin olduğu gibi benim de hatırımda. T24’te Talat Kırış, tümünü derleyip toplamış. Ben de oradan aldım. Emeğe saygısızlık olmasın diye belirtiyorum." notunu ekledi.

