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Ahmet Hakan'dan Cavit Çağlar'a açık mektup: “Nereden girdim ben bu işe” diye dertlenecek birini aradığın zaman sakın bana gelme

"Çünkü sana 'Girerken bana mı sordun?' derim"

Ahmet Hakan - Cavit Çağlar (soldan sağa)

13 Eylül 2020 07:19

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar'a açık bir mektup kaleme alarak, “Nereden girdim ben bu işe' diye dertlenecek birini aradığın zaman sakın bana gelme. Çünkü sana 'Girerken bana mı sordun?' derim" düşüncesini dile getirdi. 

Hakan, "Sevgili Cavit Çağlar Bey...Dertsiz, tasasız, gamsız, kasavetsiz günler geçiriyordun, ne güzel! Yazları Bodrum’da, kışları İstanbul’da günde 15 bin adımı geçen yürüyüşler yaptığın ve yürüyüşlerinden elde ettiğin rakamları dostlarınla iftiharla paylaştığın harika günler. Borçlarını falan ödemiş, sonsuz rahatlamış, işine gücüne bakıyordun. Yahu Cavit Bey, nereden çıktı bu haber kanalı kurma işi?" görüşünü savundu. 

Hakan, "Bak, daha başlamadan, şimdiden bin türlü dedikodunun tam göbeğindesin. 'Tarafsız olacağım' diyorsun, 'Taraflı olacağını ilan etti' diyorlar. 'İmamoğlu’yla bir ilgim yok' diyorsun, 'Kesin İmamoğlu var arkasında' diyorlar. 'Muhaliflik yapmayacağım' diyorsun, 'Nevşin ne alaka o zaman' diyorlar. Diyorlar da diyorlar. Diyecekler de diyecekler. Cavit Bey, seni pek severim bilirsin. Ama günü zamanı geldiğinde... 'Nereden girdim ben bu işe' diye dertlenecek birini aradığın zaman sakın bana gelme... Çünkü sana 'Girerken bana mı sordun?' derim. Seni pek sevsem de bunu derim. Ona göre." ifadesini kullandı. 

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