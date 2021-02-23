Ahmet Hakan’dan Bilim Kurulu’na: Millet bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe “maske-mesafe” tekerlemesini duymak bile istemiyor

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin "artık biraz durma zamanı"nın geldiğini belirterek, "Çünkü millet... Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe... Sizin ağzınızdan 'maske-mesafe' tekerlemesini duymak bile istemiyor." görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Sayın Bilim Kurulu üyeleri... Şu pandemi denilen belalı sürecin en başından beri çok büyük hizmetler verdiniz. Önemli uyarılarda bulundunuz. Önemli kararlar aldınız. Çok önemli işler yaptınız.Ama artık biraz durma zamanı Sayın Bilim Kurulu üyeleri. Durun! Çünkü millet... Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe... Sizin ağzınızdan 'maske-mesafe' tekerlemesini duymak bile istemiyor. Durun! Çünkü millet... Otel lokantalarındaki keyfi gördükçe... 'Kısıtlamalar hemen kalkamaz' tarzı açıklamalarınızı muazzam bir öfkeyle karşılıyor." düşüncesini dile getirdi.

Hakan şu ifadeleri kullandı:

"Durun! Çünkü millet... Kayak otellerindeki durumu gördükçe... Mutasyon adlı öcüyle ilgili tüm söylediklerinizi masal dinler gibi dinliyor. Durun! Çünkü millet... Psikolojik olarak bunalıma girdikçe... Bütün öfkesini ve bütün stresini “Mekânlar hemen açılamaz” diyen sizden çıkarmaya çalışıyor.

Kısacası... Eğer durmazsanız. Herkes kendini kurtaracak, olan size olacak."