Ahmet Hakan’dan “Ayıdan post, moskoftan dost olmaz” başlığına açıklama: Gazetecilikte böyle basiret bağlanmaları oluyor

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, "Ayıdan post, moskoftan dost olmaz” başlığına ilişkin, "Gazetecilikte böyle basiret bağlanmaları oluyor" savunmasını yaptı.

Hakan, "Hürriyet'in Arka Bahçesi" köşesinde, "34 askerimiz şehit oldu. Bu hain saldırının ardından haklı olarak hem Esad’a, hem Rusya’ya tepki oluştu. Tepkinin zirve yaptığı bir günde yazarımız Fuat Bol, yazısına 'Ayıdan post, moskoftan dost olmaz' diye başlık attı. Gün içinde 'Fuat Abi’yle konuşalım, kendisinden rica edelim, bu başlığı değiştirsin. Çünkü bu başlık Rus halkına yönelik toptancı bir yargılama içeriyor' diye konuştuk kendi aramızda. Ama sonra ihmal ettik Fuat Abi’yle konuşmayı. Resmen basiretimiz bağlandı. Halbuki Fuat Abi’nin böyle bir hassasiyeti haklı bulacağından emindik." ifadesini kullandı.

Hakan, "Neyse, gazetecilikte oluyor böyle basiret bağlanmaları ve ihmaller...Ama bu olay, daha dikkatli olmamız gerektiği konusunda bize ders oldu." düşüncesini dile getirdi.

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