Ahmet Hakan'dan AKP milletvekili Taşar'a: Asalet sahibi bir insan, 'Yoksulların etlerini oteline istifledi' gibi bir iddia karşısında susmaz

Kızılay'ın yoksullara ücretsiz dağıtmak üzere hazırladığı konserve etlerin, AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ve Kızılay Şube Başkanı da olan kardeşi Battal Taşar'ın ortak olduğu otelden çıktığı iddia edildi. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP'li Taşar'ın "Suskunluğum asaletimden" açıklamasına ilişkin, "Asalet sahibi bir insan, 'Yoksulların etlerini oteline istifledi' gibi bir iddia karşısında susmaz." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar hakkında “Kızılay’ın yoksullar için dağıtacağı etler otelinde görüntülendi” diye bir iddia ortaya atıldı. Doğru mudur, değil midir? Bilmiyorum. Saçma bir iddia mıdır, değil midir? Onu da bilmiyorum. Bildiğim şey, milletvekili Taşar’ın bu iddiaya karşı verdiği cevap. Şöyle demiş: 'Her lafa verecek cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye. Bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Suskunluğum asaletimden. Cemal Taşar Bey... Asalet sahibi bir insan, 'Yoksulların etlerini oteline istifledi' gibi bir iddia karşısında susmaz. Tamam, her lafa cevap vermeyin, asaletiniz bozulmasın. Ama bu lafa cevap vermezseniz asaletiniz kesin bozulur." ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | "Kızılay'ın yoksullar için hazırladığı etler, AKP'li vekilin otelinden çıktı" iddiası