Ahmet Hakan’dan AKP'lilerin Çin aşısı yaptırdığı iddiasına: Gönüllü kobaylığı seçenlere “torpilli” denmez, cesaretlerinden dolayı “yiğit” denir

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde CHP milletvekili Murat Emir’in, Çin aşısının AKP’lilere yapılmaya başlandığı iddiasını değerlendirdi. Henüz 3. Fazın sonuçlarının çıkmadığını hatırlatan Hakan, sonuçları almadan aşı yaptırmanın gönüllü kobaylık olacağını söyledi. Hakan, “Gönüllü kobaylığı seçenlere ‘torpilli’ denmez, cesaretlerinden dolayı ‘yiğit’ denir” dedi.

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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in Çin'den alınan COVID-19 aşısının Türkiye’ye geldiği ve 10 gündür el altından AKP’li siyasiler ile yakınlarına yapılmaya başlandığı iddiasında bulunmuştu.

Sağlık Bakanı Koca da CHP’li Emir’in söz konusu iddiasına, “"Hangi aşı olursa olsun bütün aşılar buraya geldikten sonra 2 hafta deneme boyunca incelenip, Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumundan onay almadan kullanılamaz. Bu gelecek her parti için teker teker geçerli. Şu anda denek olmak için başvuranlar dışında kimsenin aşı olmasını onaylamayız ve bu konuda da herkesi uyarıyoruz Nagehan Hanım. Ha şu olabilir, Çin’de bu aşı eczanelerde satılıyor, isteyen herkes gidip alabilir. Alıp getirip burada bir eczaneye yaptırmanın önünde bir engel yok ama bu riskin alınması doğru değil. Buna gerek de yok" diyerek yanıt vermişti.

TIKLAYIN - "Koronavirüs aşısı geldi, el altından AKP'li siyasiler ve yakınlarına yapılmaya başlandı" iddiasına Bakan Koca’dan yanıt