"Koronavirüs aşısı geldi, el altından AKP'li siyasiler ve yakınlarına yapılmaya başlandı" iddiasına Bakan Koca’dan yanıt

Bilim Kurulu toplantısının ardından Koronavirüsü salgınına ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in Çin'den alınan COVID-19 aşısının Türkiye’ye geldiği ve 10 gündür el altından AKP’li siyasiler ile yakınlarına yapılmaya başlandığı iddiasına yanıt verdi.

Çin’le yapılan aşı anlaşmasına ilişkin geçtiğimiz hafta TBMM’ye yazılı soru önergesi sunarak, sözleşmenin detaylarını soran CHP Ankara Milletvekili Murat Emir şu iddiada bulunmuştu:

“Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de. Aşıyı getiren firma da her zamanki gibi yine Keymen İlaç oldu. Aşı 10 gündür el altından AKP’li siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere ve tanıdıklara yapılmaya başlanmış bile. Günlerdir aşının nasıl geleceğini, sözleşmenin detaylarını, aşının fiyatını soruyorduk. Bakanlık da toplumu bilgilendiriyor gibi yapıp aslında hiçbir bilgi vermiyor ve süreci kapalı bir şekilde yürütmeye devam ediyordu. Şimdi, bakanlığın süreci neden kapalı bir şekilde götürdüğü ortaya çıkmış oldu.”

Bakan Koca: Testleri yapılmadıkça hiç kimseye yapmıyoruz

Bilim Kurulu toplantısının ardından CHP’li Emir’in iddiasına yanıt veren Sağlık Bakanı Koca, “Bakanlık olarak izin verdiğimiz herhangi bir aşı söz konusu değil” dedi. Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’ye hangi aşı olursa olsun halk sağlığı ve tıbbi cihaz ve ilaç kurumumuz tarafından laboratuvarlarda testleri yapılmadıkça, hiç kimseye yapılmasını biz istemiyoruz ve yapmıyoruz. Dolayısıyla incelemeden geçmemiş olan aşıları kimselerin yaptırmasını da istemiyoruz. Şu dönemde gönüllü olanlara yapılabiliyor. Gönüllü olanlara yapılırken birtakım esasları var. Türkiye’de bizim bakanlık olarak izin verdiğimiz herhangi bir aşı söz konusu değil.”

“Bu bir itiraftır”

Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından Emir, bu sözlerin bir ‘itiraf’ olduğunu savundu. Bakan Koca’nın sözlerine işaret eden Emir şöyle konuştu:

“Aşının el altından VIP şahıslara yapılmaya başlandığı iddiamıza yanıt olarak Bakan, ‘İstemiyoruz, yapmıyoruz. Biz izin vermedik’ yanıtını verdi. Aşının zaten izinsiz yapıldığını söylüyorduk. Bakan da ‘Yapılmamıştır’ diyemedi ve kabul etti. Bu bir itiraftır. Yazık…”