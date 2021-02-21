Ahmet Hakan: Dağlardaki terör baronları denenen bütün yöntemleri yediler, bitirdiler, heder ettiler; artık kendileri için bitirilmekten başka bir yöntem bırakmadılar

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Yeter artık! Bitsin şu PKK denilen bela” başlıklı bugünkü yazısında, “Denenen bütün yöntemleri yediler, bitirdiler, heder ettiler. Ve artık kendileri için bitmekten ve bitirilmekten başka bir yöntem bırakmadılar” ifadelerini kullandı.

“PKK denilen örgüt, 40 yıldır gündemde. Bu 40 yıl süresince yapılmayan kalmadı” diyen Hakan, şunları kaydetti:

“Üzerine gidildi... Aman verilmedi... Sınır ötesi operasyonlar yapıldı. Siyasi kolunun partileri kapatıldı. Askeri yöntemlere ağırlık verildi... Köyler boşaltıldı. “Böyle olmaz” denildi. “Bu olayla böyle mücadele edilmez” denildi. Bu kez demokratik yöntemler devreye sokuldu. “Ovada siyaset” seçeneği gündeme getirildi. Örgüt silah bıraksın diye adımlar atıldı. “Açılım süreci” başlatıldı. Silahların bırakılıp dağdan inme seçeneği belirdi. Örgütün siyasi uzantısı, “Türkiye partisi olacağım” dedi. Bir umut doğdu. Sonra? Sonra örgüt, yine teröre başladı.

Bütün yöntemler denendikten sonra artık denenecek bir yöntem kalmadı. Şimdi artık hedef: Tamamen ortadan kaldırmak.”

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