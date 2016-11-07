Ahmet Hakan, Cumhuriyet'teki tutuklamaları eleştirdi: Sorgulamalar Zekeriya Öz'ü aratmıyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhuriyet gazetesinin "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasıyla aralarında Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 9 yazar ve yöneticisinin tutuklanmasıyla ilgili olarak "Mehmet Baransu yok ama işlevini yaşatanlar var. Ali Fuat Yılmazer yok ama stili var. Zekeriya Öz yok ama kendisini aratmayan sorgulamalar var. 'Gazetecilikten tutuklanmadılar' manşeti yok ama 'Terörden tutuklandılar' manşeti var" dedi.

Hakan, Diyarbakır Terörle Mücadele Müdürlüğü'ne 4 Kasım tarihinde bombalı araçla yapılan terör eylemini kurucuları arasında PKK'dan ayrılan bazı örgüt üyelerinin de bulunduğu TAK'ın (Kürdistan Özgürlük Şahinleri / TeyrêBazên Azadiya Kurdistan) üstlenmesiyle ilgili olarak ise "PKK’nın şahin kanadı denilen TAK adlı katil sürüsü dün çıkıp, 'Ne IŞİD’i kardeşim, biz yaptık biz' diyerek katliamı üstleniverdi. Böylece HDP, bir kez daha PKK’dan muhteşem bir kazık yemiş oldu" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Dört bir koldan düşman saldırısına maruz kalan bir ülke ne yapar?" başlığıyla yayımlanan (7 Kasım 2016) yazısının ilgili şöyle:

PKK'nın HDP'ye attığı unutulmaz kazıklar

HDP, 7 Haziran’da Kürt siyasi tarihinin en büyük seçim başarısını kazandığında...

PKK ne yaptı?

Ne yapacak?

Bombalar patlatarak bu başarıyı yerlere çaldı.

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HDP, Türkiye’nin genelinde azıcık da olsa siyasi meşruiyet sağladığında...

PKK ne yaptı?

Ne yapacak?

Şiddete hız vererek bu meşruiyeti yerle yeksan etti.

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HDP, kendi kitlesiyle bütünleşmeye çok ama çok yaklaştığında...

PKK ne yaptı?

Ne yapacak?

Hendek siyasetiyle bu bütünleşmeyi tarumar etti.

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PKK’nın HDP’ye attığı son kazık ise asla unutulmayacak cinsten.

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Olay şu:

HDP’liler, son Diyarbakır patlamasıyla ilgili olarak...

“Bu patlama IŞİD’in işidir, milletvekillerimiz karakolda gözaltındayken yaptı IŞİD bunu, IŞİD’in hedefi bizim milletvekillerimizdi” diye propaganda yaparlarken...

PKK’nın şahin kanadı denilen TAK adlı katil sürüsü dün çıkıp, “Ne IŞİD’i kardeşim, biz yaptık biz” diyerek katliamı üstleniverdi.

Böylece HDP, bir kez daha PKK’dan muhteşem bir kazık yemiş oldu.

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Bakalım bu son kazıktan sonra...

HDP’den “Senin bana ettiğini akrep etmez! Allah belanı versin PKK! Ocağımı kuruttun” diye bir ses yükselecek mi?

Kadri Gürsel'e dair

- BİLGİ birikimiyle...

- Centilmenliğiyle...

- Bilgiye dayalı analiz yeteneğiyle...

- Ciddiyetiyle...

- Takipçiliğiyle...

Son dönem Türk medyasının en önemli isimlerinden.

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Ağır eleştiri ihtiva eden tek bir yazısı nedeniyle tutuklanıp hapse gönderildi.

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Kadri Gürsel’in tek bir yazı nedeniyle hapse tıkılabildiği bir ülkede...

Demokrasiden söz etmek...

Batmak üzere olan Titanik’te çalmaya devam eden orkestranın başkemancısı olmaktan başka bir şey değildir.

FETÖ bitirildi ama yöntemleri yaşatılıyor

Cumhuriyet gazetesi yazarlarının tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonda...

- Mehmet Baransu yok ama işlevini yaşatanlar var.

- Ali Fuat Yılmazer yok ama stili var.

- Zekeriya Öz yok ama kendisini aratmayan sorgulamalar var.

- “Gazetecilikten tutuklanmadılar” manşeti yok ama “Terörden tutuklandılar” manşeti var.

- Telefona sehven mesaj yüklemek yok ama 250 lirayı sehven 250 bin lira yapmak var.

- Gizli tanık yok ama subliminal mesaj var.

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Ey gidi FETÖ ey!

Kendin gittin ama stilini, tarzını, yöntemini bıraktın yadigâr!