Ahmet Hakan: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun yıllar dilinden düşürmediği şarkının bestecisi Selçuk Tekay için bir taziye yayınlasa çok vefalı bir tutum almış olur

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP'nin uzun yıllar seçim şarkısı olan "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şarkısının bestecisi Selçuk Tekay'ın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın bir taziye mesajı yayınlamasının "vefalı bir tutum" olacağını söyledi.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

“Beraber yürüdük biz bu yollarda / Beraber ıslandık yağan yağmurda / Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda / Bana her şey seni hatırlatıyor.”

Bu şarkı, bize kimi hatırlatıyor? Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı.

Çünkü Erdoğan, uzun bir süre bu şarkıyı AK Parti’nin milli marşı haline getirmişti.

İşte bu güzel şarkının bestecisi Selçuk Tekay, geçen gün vefat etti.

Brüksel’deki NATO zirvesi, Azerbaycan gezisi, Galler maçı...

Erdoğan, son günlerde epey meşguldü.

Bu vefattan haberi oldu mu acaba?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun yıllar dilinden hiç düşürmediği şarkının bestecisi Selçuk Tekay için bir taziye yayınlasa... Çok vefalı bir tutum almış olur."

Yazının tamamı için tıklayın.