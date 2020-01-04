Ahmet Hakan: Cübbeli’nin, Süleymani’nin ardından saydırmasının bir anlamı var

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan, kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'ni hakkındaki ifadelerinin bir anlamı olduğunu söyledi. "Süleymani’nin Halep katili olması, Suriye’de birçok masumun kanına girmesi falan hikâye Cübbeli için" diyen Hakan, "Çünkü Cübbeli için önemli olan bunlar değil, önemli olan Süleymani’nin mezhebi. Katil Şii olunca... Bizim Cübbeli de açılıyor da açılıyor" dedi.

Hakan yazısının devamında, "Şiileri Müslüman bile saymayan bu mezhepçi yaklaşım, başımıza türlü belalar açabilir. Uyarmadı demeyin" ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Twitter hesabından, “Burada da kâfir ve zâlim olan Amerika eliyle, Hamaney nezdinde “yaşayan şehit” diye adlandırılan ama bizce gebermiş bir zındık sayılan Kâsım Süleymânî ve adamlarından intikâmını almıştır” ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Hakan'ın, "Size yeniden dağıtılmak düştü Ortadoğu’nun kartları" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamını okumak için tıklayın.