Ahmet Hakan: Çok özür dilerim sayın muhalefet...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, geçtiğimiz günlerde Genel Kurul'da başlayan anayasa değişikliği teklifi görüşmeleriyle ilgili olarak "Bırakın konuyu millete anlatabilmenin imkânlarının sağlanmasını. Konunun Meclis’teki tartışmasının millet tarafından takibi bile engellenmekte. Çok özür dilerim sayın muhalefet. Ben tezine, sözüne, kendine güvenmeyenin siz olduğunuzu sanmıştım. Meğer tezine, sözüne, kendine güvenmeyenler sizin karşınızdakilermiş" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Milletten korkmak ne demektir" başlığıyla yayımlanan (11 Ocak 2017) yazısı şöyle:

“Öyle şahane bir sistem getiriyoruz ki... Açın Meclis TV’nin kapılarını... Ne getirdiğimizi millet görsün” diyememektir.

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- “Öyle güzel bir sistem getiriyoruz ki... Getirdiğimiz bu sistemi en kabadayınızla milletin önünde tartışmaya hazırız... Çıkın karşımıza” diyememektir.

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- “Öyle harika bir sistem getiriyoruz ki... Karşı çıkanların konuşması bize yarar” diyememektir.

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- “Öyle süper bir sistem getiriyoruz ki... Hiç acelemiz yok, sindire sindire tartışalım konuyu” diyememektir.

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- “Biz kendimize öyle güveniyoruz ki... Milletimizin konuyu bilmesi için seferberlik ilan ediyoruz” diyememektir.

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- “Milletimiz sistem değişikliğini ne kadar fazla bilirse... O kadar bizim yanımızda olur” diyememektir.

Çok özür dilerim sayın muhalefet

Kısa bir süre önce...

Size akıl vermiştim.

Demiştim ki...

“Kendinize güveniyorsanız, tezinize güveniyorsanız, sözlerinize güveniyorsanız... Gidersiniz millete, işin doğrusunu anlatırsınız ve milleti ikna edersiniz. Bu telaş ne diye?”

*

Fakat bugün görüyorum ki...

Bırakın konuyu millete anlatabilmenin imkânlarının sağlanmasını...

Konunun Meclis’teki tartışmasının millet tarafından takibi bile engellenmekte.

*

Çok özür dilerim sayın muhalefet.

Ben tezine, sözüne, kendine güvenmeyenin siz olduğunuzu sanmıştım.

Meğer tezine, sözüne, kendine güvenmeyenler sizin karşınızdakilermiş.