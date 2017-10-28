Ahmet Hakan: Cihangir'e taşınsam, üstüme çıplak heykel atarlar

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kendisine yönelik olarak "İstediğin zaman hâlâ aklının ve kafa dengi arkadaşlarının kaldığı mahallene geri uzayabilirsin. Hem İsa’ya hem Musa’ya aynı anda yaranamayacağını öğrenmiş olarak" diyen Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya, adını anmadan tepki gösterdi. Hakan, "Nereye taşınayım, bana bir semt önerin komşular" başlığıyla yayımlanan yazısında "Bebek’e taşınsam, bu saatten sonra laikçi abla tepkisine maruz kalmayı hiç çekemem vallaha. Çengelköy’e taşınsam, orada beni kahveye almazlar. Cihangir’e taşınsam, üstüme çıplak heykel atarlar" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın bugün (28 Ekim 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

20 yıldır “Nişantaşı... Nişantaşı...” diye bik bik edip kafa ütüleyenlerden öyle sıkıldım ki...

Bırakıp gideceğim Nişantaşı’nı...

*

Fakat nereye taşınacağım?

*

Sultanbeyli’ye taşınsam...

Bir parça artistik bir hareket çekmiş olurum ama fena halde sıkılırım sonuçta.

*

Fatih Çarşamba’ya taşınsam...

Cübbeli Ahmet, vaaz kürsüsünden “Sana dedik muhterem, gitme oralara, barınamazsın diye, dinlemedin ki” der ve canımı daha da sıkar.

*

Bebek’e taşınsam...

Bu saatten sonra laikçi abla tepkisine maruz kalmayı hiç çekemem vallaha.

*

Çengelköy’e taşınsam...

Orada beni kahveye almazlar.

*

Cihangir’e taşınsam...

Üstüme çıplak heykel atarlar.

*

Bağcılar’a taşınsam...

Sonradan alıştığım ve tiryakisi olduğum latte’yi nereden bulacağım ki?

*

Adalar’a Moda’lara taşınsam...

Daha emekli olmadık kardeşim.

*

Kadıköy’e taşınsam...

İzmir Marşı ile kovalarlar beni.

*

Tophane’ye taşınsam...

Dombıra’yla kovalarlar beni.

*

Medet! İmdat!

Yetişin komşular, dardayım.

Ben nereye taşınayım?