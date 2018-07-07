Ahmet Hakan: CHP'nin içi mutlaka karışmalı, yoksa...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 24 Haziran sonrası CHP içinde başlayan tartışmalara ilişkin olarak bir yazı kaleme aldı. Hakan, yaşanan genel başkanlık tartışmasını değerlendirirken "CHP'nin içinin mutlaka karışması gerekiyor yoksa her şey aynı kalır" ifadesini kullandı.

Hakan, "AK Parti niye kazanıyor CHP niye kaybediyor" başlığıyla (7 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının devamında şunları kaydetti:

Eğer CHP’de her şey aynı kalırsa...

Yine aynı neticeyi alır.

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Eğer CHP, yine aynı neticeyi alırsa...

Partide karışacak bir iç bile kalmaz.

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İşte bu nedenle...

CHP’nin içinin mutlaka ve hemen karışması şart!

Allah hiç kimseyi...

Ama hiç kimseyi...

CHP’nin aldığı yüzde 22’yi alabildiğine büyütmek, buna mukabil Muharrem İnce’nin aldığı yüzde 30’u da alabildiğine küçültmek zorunda kalan...

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın durumuna düşürmesin.