Ahmet Hakan: CHP'nin Ali Koç'tan öğreneceği 7 şey

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ana muhalefet partisi CHP'nin 3-0'lık Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası deplasman tribününe giderek Fenerbahçeli taraftarlardan özür dileyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan öğrenecekleri olduğunu söyledi.

Hakan, Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan yazısında, CHP'nin Ali Koç'tan öğrenebileceği 7 şeyi şöyle sıraladı:

Yenilince bırak ortadan kaybolmayı, kalabalığı yara yara ortaya çıkabilme cesareti göstermek.

Taraftarların tüm sitemlerine... “Ne deseniz haklısınız... Ne deseniz az bile...” diye karşılık vermek.

Suçu hakeme, sahaya falan atmadan, yani hiçbir bahaneye sığınmaya tenezzül etmeden yenilgiyi adam gibi kabul etmek.

Taraftarların en öfkeli, en kızgın, en umutsuz oldukları anda aralarına girmekte sakınca görmemek.

İkinci, üçüncü, dördüncü adamlarla taraftarı oyalamayı değil birinci adamla yenilgiyi göğüslemeyi tercih etmek.

En feci mağlubiyet anında bile taraftarla aradaki duygusal bağı koparmamak için çabalamak.

Hiçbir durumda taraftarın kendisini hem anadan öksüz, hem babadan yetim hissetmemesini sağlamak.

“Hay başınıza Atatürkçüler kadar taş düşsün”

Köşe yazısında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın “Ekonomik krizin esas nedeni Öcalan’a uygulanan tecrittir” şeklindeki sözlerini 'saçmalık' olarak nitelendiren Hakan, oyuncu Lale Mansur'un "Atatürkçü'yüm' diyenler dindar insanları aşağıladı" yorumuyla ilgili de şunları söyledi:

"Yetti artık yahu şu ‘Yetmez ama evet’çilerin bıktırıp usandıran Atatürkçüler eleştirisi... O kadar yetti ki... İnsan “Hay başınıza Atatürkçüler kadar taş düşsün” demek dışında tek bir ciddi cümle kurmak istemiyor."