Ahmet Hakan: CHP bir cevap vermeli; Hasan Cemal haklı mı?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Ayasofya’nın camiye çevrilmesi konusunda CHP’yi “pasif tutum almakla” eleştiren T24 yazarı Hasan Cemal hakkında yazdı. "CHP yöneticileri, gerçekten de, Ayasofya’nın ibadete açılmasına şiddetle karşı oldukları halde kendilerine 'dinsiz, gavur' derler diye bunu ifade etmekten kaçınıyorlar mı?" diyen Hakan, "Yani Hasan Cemal haklı mı? Yoksa niyet okuma mı yapıyor?" diye sordu.

Hakan, CHP'nin konuyla ilgili açıklamada bulunması gerektiğini ifade etti.

Hasan Cemal, Ayasofya konusunda CHP'yi eleştiren, “Evet, ya sıra Medeni Kanun'a gelirse... Yine sesiniz çıkmayacak mı?..” başlıklı bir yazı kaleme almıştı.

Ahmet Hakani devamında da şunları kaydetti:

Eğer Hasan Cemal haksızsa... CHP yöneticilerinin, “Nereden çıkarıyorsun bizim böyle düşündüğümüzü? Niyet okuyuculuğu mu yapıyorsun?” diye Hasan Cemal’e bir cevap vermeleri gerekir.

Yok, eğer Hasan Cemal haklıysa... Yani eğer gerçekten de Ayasofya’nın ibadete açılmasına şiddetle karşı oldukları halde kendilerine “gavur, dinsiz” denir diye bunu ifade etmekten kaçınıyorlarsa... İçler acısı bir sıkışma yaşıyorlar demektir.Ve bu sıkıştıkları yerden bir gıdım ileri gitmelerine imkân ve ihtimal yoktur.

Siyaset bir ifade ve ikna işidir. Eğer CHP olarak gerçekten de Ayasofya’nın ibadete açılmasına şiddetle karşıysalar... İnananları da inanmayanları da... Zerre kadar rencide etmeden... “Ayasofya ibadete açılmamalı” görüşünü vicdanlara seslenerek ifade etmek mümkündür. “Bize gavur derler, bize dinsiz derler” diye yutkunmak... Olacak iş değildir.

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