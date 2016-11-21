Ahmet Hakan: CHP artık Fatih Ürek tavrı koymalı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'lilerin "kendilerine 'FETÖ'cü veya 'darbeci' denmemesi için ürkek ve çekingen davrandığını" savunarak "Oysa ne kadar ürkerse ürksün, ne kadar çekinirse çekinsin. Karşı taraf yine de diyeceğini diyor. Bu durumda CHP, 'El âlem ne derse desin. Hadi, hadi, hadi, hadiiii' diyerek bir Fatih Ürek tavrı koymalıdır" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Artık bir Fatih Ürek tavrı koymalı CHP" başlığıyla yayımlanan (21 Kasım 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

CHP...

- “Bize FETÖ’cü derler” diye...

- “Bize PKK’lı derler” diye...

- “Bize darbeci derler” diye...

- “Bize din karşıtı derler” diye...

- “Bize şunu derler” diye...

- “Bize bunu derler” diye...

Ürkek ve çekingen davranıyor.

*

Oysa ne kadar ürkerse ürksün, ne kadar çekinirse çekinsin...

Karşı taraf yine de diyeceğini diyor.

*

Bu durumda CHP, “El âlem ne derse desin... Hadi, hadi, hadi, hadiiii” diyerek bir Fatih Ürek tavrı koymalıdır.

Muhafazakâr camiada sivil toplum örgütü kalmadı

Hiçbir gelişmede ön alamıyorlar.

Hepsi yarı resmi El Ahram gazetesi gibi...

Sivil toplum örgütü yöneticiliği, milletvekilliğine atlama taşı olarak görülüyor.

Bağımsız, bağlantısız hareket edemiyorlar, etkili olamıyorlar.

İktidarın apaçık yanlışlarını dile getirmekten bile çekiniyorlar.

Gözleri hep Ankara’nın egemenlerinde... Oradan gelecek işareti bekliyorlar.

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Bu halleriyle...

Ne siviller ne toplumlar ne de örgütler.

Geldi yine "Gündem değiştiriyorlar" zırvası

- Sanki cinsel istismar önergesi, daha az belalı bir konuymuş gibi...

- Sanki adamların gündem değiştirmeye falan ihtiyaçları varmış gibi...

- Sanki ahalimiz “dolar yükseliyor” diye ortalığı velveleye veriyormuş gibi...

“Cinsel istismar önergesi”nin “doların yükselişi” konusunu gündemden düşürmek için ortaya atıldığını söyleyenler var.

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Bunu diyenler ne içiyorlarsa söylesinler lütfen.