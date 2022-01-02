Ahmet Hakan: Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayımlanan son gösterisini değerlendirdi.

Hakan yazısında, "Bir komedi müfettişi gibi 'Dur bakayım, eskisi kadar güldürüyor mu, güldürüyor mu' diye izlemezseniz... Gideri var. 'Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi' cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var. Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var. Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var." düşüncesini dile getirdi.