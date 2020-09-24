Ahmet Hakan: Cem Yılmaz'ın çaptan düşüşünü ilan ediyorum

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, komedyen Cem Yılmaz'ın önceki günlerde katıldığı programdaki esprilerini eleştirerek, ''Cem Yılmaz'ın çaptan düşüşünü ilan ediyorum'' dedi.

Bugünkü yazısında Cem Yılmaz'ın son dönemlerdeki esprilerini ele alan Hakan, Yılmaz'ın eski performansının hatırına uzun yıllar idare edeceğini söyleyerek ''Fakat bu durum, çaptan düşmüş olduğu gerçeğini tabii ki değiştirmez'' dedi.

Ahmet Hakan, Cem Yılmaz'ın “Aşıyı Acun ya da Nusret bulacak. Nusret bulursa altınla kaplayacak” esprisinden bahsederek, ''Üstelik bu espriyi önceden hazırlamış. Bu ne abi? Espri mi şimdi bu? Biz yapsak bu espriyi, buz gibi bir hava eser ortamlarda. Acıklı bir güldürme çabası içinde olduğumuza dair laflar ederler. Aşağılanırız da aşağılanırız'' ifadelerini kullandı.

Hakan'ın, ''Her oyuna yeni iskambil destesi kahvehaneleri üç günde iflasa sürükler'' başlıklı yazısından ilgili kısım şu şekilde:

''Cem Yılmaz’ın bitişinin çok meraklısı vardır. İkide bir “Cem Yılmaz bitti/Cem Yılmaz bitmiş/Eskiden komikti/Artık değil” falan diye laflar çıkarılır. Önce şunu söyleyeyim: Cem Yılmaz bitmez.

Bu zamana kadar sergilediği müthiş performansın ekmeğini yemeye daha uzun yıllar devam eder. Ama şöyle bir şey olabilir: Çaptan düşebilir.

Nitekim düşmeye de başladı. Gelin, bir bakalım... Çıktığı son programda yaptığı son şakalara, son komikliklere... “Almanya bizi kıskanıyor” esprisi yapıyor Cem Yılmaz. Hem de ciddi ciddi... Güldüreceğinden de hayli emin biçimde.

Türkiye’nin en bayat esprisi sıralaması yapsak... “Almanya bizi kıskanıyor” esprisi, birinci olur. Azıcık matrak arkadaşlar arasında bu espri yapılsa... Bu espriyi yapanla “Hayrola kardeş? İnternetini yeni bağlattın galiba” falan diye kafa bulunur.

“Aşıyı Acun ya da Nusret bulacak. Nusret bulursa altınla kaplayacak” diye de espri yaptı Cem Yılmaz. Üstelik bu espriyi önceden hazırlamış. Bu ne abi? Espri mi şimdi bu? Biz yapsak bu espriyi, buz gibi bir hava eser ortamlarda. Acıklı bir güldürme çabası içinde olduğumuza dair laflar ederler. Aşağılanırız da aşağılanırız.

“Bana soytarı diyenler TikTok videolarına açıp baksınlar” diye bir esprisi de oldu Cem Yılmaz’ın. Aman ne komik! Aman ne hınzır, ne zeki, ne yaratıcı bir espri! Yahu TikTok’la dalga geçmeyenin küresel çapta dövüldüğü bir ortamda Cem Yılmaz markasına, bir program sırasında bile olsa TikTok’la dalga geçmek yakışıyor mu yani?

Tekrar ediyorum: Cem Yılmaz bitmez. Bitmeyecektir. Eski muhteşem performansının hatırına daha uzun yıllar idare edecektir. Fakat bu durum, çaptan düşmüş olduğu gerçeğini tabii ki değiştirmez.''