Ahmet Hakan: Canan Kaftancıoğlu’ndan gelen mesaj düzeyli, üslubu güzel ve yapıcıydı 

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisine gönderdiği mesaja ilişkin "Düzeyli yaklaşımı, güzel üslubu ve yapıcı tarzı nedeniyle Canan Kaftancıoğlu’na çok teşekkürler." yorumunu yaptı.

Hakan, Kaftancıoğlu'nun mesajını bugünkü köşesine de taşıdı. Kaftancıoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Erken seçim sorusuna dair ‘erken seçim ya da başka bir şey’ dediğimde ‘normal seçim’i kastettiğim oldukça aşikâr... Böyle bir cümle ile içinde tehdidi geçtim, nefret söylemi barındıran iki tutumu eş tutmamanız gerekirdi.

İfade ettiğiniz gibi bana göre aşikâr olan, okuyana göre muallak olabilir. İdeolojik olarak darbelere karşı tutumumu bilmedikleri için kesin böyledir diye düşünülmüş olabilir. Bu ve benzeri haklı gerekçelerle sorulduğunda açıklanmayı gerektirir bir ifadeye dönüşebilir.

Ancak politik ve ideolojik altyapısı olması ve rakibi tanıyor olması gerektiğine inandığım bir kişinin yani bir il başkanının fırsattan istifade neredeyse açık tehdit mesajına şartlı destek vermenin takdirini yine size bırakıyorum. Hakikaten söz tükeniyor kimi zamanlarda.

NOT: Hakkımda yazılan olumlu ya da olumsuz bir yazıya dönük, yazarına sanıyorum ilk defa bir yorum yazıyorum.

Beni boşverin siyasette nefret söylemi ve tehdidi meşrulaştırma üzerine düşünmenizi öneririm. Hakikaten çok tehlikeli...

Kolaylıklar...

Canan Kaftancıoğlu”

Hakan mesaja ilişkin, "Siyasette nefret söylemi ve tehdit... İkisine de asla tolerans gösterilemez! Ne toleransı yahu? İkisine karşı da elbirliğiyle sonuna kadar mücadele edilir mücadele!" düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Bu arada şunu da unutmamalıyız: Kısa bir süre önce 15 Temmuz gibi bir alçaklığı yaşamış bir ülkede darbe imasında bulunmak... Tehdidin en büyüğüdür, nefret söyleminin şahikasıdır!" görüşünü savundu.

Hakan, "Darbe iması devreye girdiği anda... Nefret söylemi de, tehdit de devreye girmiş olur. İpin ucu kaçar yani. Kimin ne dediğinin önemi kalmaz. Her türlü tehdit ve nefret söylemi havada uçuşur. “Ne yapıyorsun yahu! Kendine gel” denmez, denemez." ifadesini kullandı.

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