Ahmet Hakan: Çanakkale türküsünü Kürtçe söylemişler, bende tüyler diken

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, TRT Kurdi'de Çanakkale türküsünün Kürtçe versiyonunu dinlediğini anlattı. Hakan, "Bende tüyler diken" ifadesini kullandı.
Hakan'ın bugünkü yazısındaki Kürtçe ile ilgili olarak kaleme aldığı yazı şöyle:
“Çanakkale içinde vurdular beni/Ölmeden mezara koydular beni” diye başlayan o muazzam Çanakkale türküsünün Kürtçesini söylemişler.
TRT Kurdi’de izledim.
Bende tüyler diken!
Türk ile Kürt’ün en önemli birleşme noktasıdır ya Çanakkale!
TRT Kurdi’de yayınlanan Kürtçe Çanakkale türküsü ile işte o noktaya muhteşem bir şekilde parmak basılmış.
Bulun, buluşturun, izleyin, izlettirin lütfen.