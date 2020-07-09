Ahmet Hakan: Can Akın Çağlar ataması İmamoğlu’nun başını çok ağrıtacak

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar'ın atanmasının Başkan Ekrem İmamoğlu'nun başını ağrıtacağını savundu.

Hakan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun AK Parti döneminin önemli bürokratlarıyla çalışmak istemesi... Takdire şayan bir tutumdur. Partizanlıktan uzak duran ve liyakate önem veren bir yaklaşımdır. Fakat İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 'genel sekreter' olarak atadığı Can Akın Çağlar, bu kapsama girmez, giremez." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Çünkü Can Akın Çağlar, bundan sekiz sene önce Ziraat Bankası Genel Müdürü iken CHP’nin önde gelen isimleri tarafından 'Tarihin en büyük batık kredisi veren adam' diye nitelendirilmişti. Özellikle CHP’li Aykut Erdoğdu’nun haftalarca süren yaylım ateşi, hepimizin hafızalarındadır. CHP’nin sekiz sene evvel 'en büyük batakçı' ilan ettiği bir bürokratı CHP’li belediyenin 'ikinci adam' koltuğuna oturtması olacak şey değildir. Cepheleşmiş Türkiye’de alınan bir karar, genellikle bir kesimin tepkisini çekerken öbür kesimin takdirini kazanır." yorumunu yaptı.

Hakan, "Ekrem İmamoğlu’nun bu atama kararı ise iki kesimin de tepkisini çekmeyi başaracak nitelikte... CHP’liler... 'Yahu biz bu adama batakçı diyorduk, şimdi baş tacı ediyoruz' diyeceklerdir, zaten diyorlar da... AK Partililer ise... 'Ya sekiz sene evvel yalan söylüyordunuz ya da bir batakçıyı ikinci adam yaptınız' diyeceklerdir, zaten diyorlar da... Aynı anda hem CHP’nin hem de AK Parti’nin tepkisini alabilmek... Ne bileyim... Bu da az buz bir başarı değil hani." ifadesini kullandı.

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