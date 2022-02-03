Ahmet Hakan: Camiler, sadece namaz kılınan yerler değildir; sohbet edilir, yemek yenilir, çiğköfte yoğurulur

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bir camide çiğköfte yoğurulmasının sosyal medyada tartışma yaratmasıyla ilgili olarak, "Camiler, sadece namaz kılınan yerler değildir. Camide sohbet edilir, yemek yenilir, çiğköfte yoğurulur" dedi.

Hakan, yazısının "Camiler nasıl yerlerdir" başlıklı bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Gerektiğinde barınak olur cami. Gerektiğinde mahallenin sorunlarının konuşulduğu yerler olur. Sosyal bir toplanma alanıdır yani cami. Müezzin ve imamlar için oluşturulmuş bir odasında türkü de dinlenir.

Tekirdağ’da bir caminin imam ve müezzin odasında çiğköfte yoğrulduğu iddia edildi... Görüntüler paylaşıp, 'Camide çiğköfte yoğurdular, türkü dinlediler' falan diye haber yapıldı...

Diyanet-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Adem Yaryıkan ise görüntülerin caminin içerisinde değil, bu tarz faaliyetler için ayrılan müştemilatta çekildiğini açıkladı. Haberleri yalanlandı ama yine de bu görüntüleri paylaşan arkadaşların camiler üzerine iki satır bir şey karıştırmalarında fayda var. Gerçi din konusundaki cehalet, bu toplumda kimseyi utandırmaz ama neyse neyse..."